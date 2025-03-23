مصير جلسة الاثنين 24-3-2025 .. هل سيكتمل النصاب؟

بعد فترةِ انقطاع ٍ طويلةٍ يحاولُ البرلمانُ الالتئامَ مجددا بعقدِ جلسةٍ تتضمنُ التصويتَ على عددٍ من الفقراتِ أبرزُها قانونُ الحشدِ ، وسطَ انقسامٍ نيابيٍ حول إمكانيةِ اكتمالِ نصابِها

بجلسة مسائية تسعى السلطة التشريعية لإنهاء الجمود الذي صاحب عمل البرلمان لأكثر من شهر، وتشير التوقعات النيابية إلى إمكانية اكتمال النصاب لجلسة الاثنين والتصويت على بعض فقراتها وأبرزها قانون