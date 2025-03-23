عرقلة في عمل مجلس محافظة نينوى ما القصة؟

الصراعات السياسية وتأجيل قرار الادارية يعرقلان عمل





صراعاتٌ سياسية ٌ تتنازعُ الحكومة َ المحلية َ في محافظةِ وبين اقالةِ رئيسِ مجلسِها احمد الحاصود وقرارِ المحكمةِ الاداريةِ التي اجلت البتَ بقرارِ الاقالةِ الى شهرِ نيسانِ المقبلِ يبقى مجلسُ المحافظةِ شبهَ مشلولٍ عن الانعقاد