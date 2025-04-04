وكلاء الغاز في الموصل يهددون بالاضراب حتى الغاء تطبيق قنينتي

امتعاض من قنينتي... وكلاء الغاز في مدن يهددون بالاضراب حتى الغاء تطبيق قنينتي





في محافظةِ اثار تطبيقُ قنينتي استياءً كبيرا بين الوكلاءِ الذين يجوبون قرى ومدنَ المحافظةِ مطالبين الحكومةَ بالتدخلِ لايقافِ العملِ بالتطبيقِ واعادةِ دراسةِ انعكاساتِه على عملِهم وعلى المواطن.