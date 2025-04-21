بالأرقام.. تحذير من مخطط للاستيلاء على أراض تابعة لوزارة الدفاع في كربلاء

وقال الفتلاوي في حديث للسومرية نيوز، انه "يوجد أكثر من 25 ألف دونم تابع لوزارة الدفاع في ، وهناك محاولات استيلاء عليها من قبل ضعاف النفوس ومن المتلذذين بنهب وسلب المال العام ".وتابع، انه "رفعنا هذه الملفات الى وننتظر اجراءات الهيئات المختصة لاتخاذ إجراءات تمنع محاولات الاستيلاء عليها".وكشف الفتلاوي خلال حديثه عن الأرقام الرسمية ومواقع الاراضي: "العقار المرقم 1 / 2 مقاطعه 60 حصوة وهو مخصص لوزارة الدفاع مساحته 21,000 دونم 780 وهو كان رمي واقع في طريق منشأة فتحة عن 67 كيلو متر الجديد، اما العقار الثاني المرقم 58379 / 3 هذا 61 جزيرة تبلغ مساحته 300 دونم ايضا مخصص من لوزارة الدفاع وكان ميدان رمي ايضا وهناك عقارات أخرى".