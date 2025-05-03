اقتصادي: تأمين رواتب الموظفين مرهون بتحقيق هذا الرقم من الإيرادات

وقال حنتوش في تصريح لـ ، إن "الأمانات الضريبية هي أموال تدفعها الشركات لصالح الحكومية، وتُستودع لمدة خمس سنوات حسب المادة (26) من رقم (6) لسنة 2019 من أجل إتاحة الفرصة للشركات للتحاسب واسترجاع جزء منها أو دفع المزيد".وتابع أن "سحب الحكومة لأموال الضرائب مع إتاحة الفرصة للشركات لمراجعة الحسابات، هو خطوة طبيعية ولا تمثل مصادرة للأموال، إنما تهدف إلى التحكم بالسيولة المالية".وأردف حنتوش خلال حديثه: "وضع المركزية يدها على تلك الأموال أفضل من تركها عرضة للمؤامرات"، مشيرا إلى أن "موقف سحب الأمانات الضريبية طبيعي من ناحية المرونة المالية".واختتم حنتوش حديثه بالقول: إن "إيرادات تصدير النفط الخام ستؤمن جميع النفقات الحاكمة ورواتب الموظفين في حال تجاوزت الـ10 تريليونات دينار عراقي خلال الشهر الواحد".