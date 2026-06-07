بالفيديو: أسعار طماطم الدجيل "بفلس ونص"

مزارعون: المحاصيل المستوردة وضعف منافذ التسويق أديا إلى تراجع الطلب على المنتج المحلي.





يواجه تسويق الطماطم في قضاء بمحافظة أزمة متفاقمة نتيجة انهيار الأسعار وتكدس المحصول في الأسواق على الرغم من وفرة الإنتاج هذا الموسم. وقال مزارعون لمراسل إن تدفق المحاصيل المستوردة وضعف منافذ التسويق أدّيا إلى تراجع الطلب على المنتج المحلي، مما اضطر كثيرين إلى بيع محاصيلهم بأسعار لا تغطي كلف الإنتاج.. يروي لنا التفاصيل في التقرير اعلاه.