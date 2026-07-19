البرلمان يتحرك لاستضافة الزيدي بعد زيارة واشنطن

وشدد شبع في حديث لـ ، على "أهمية أن تسهم زيارة إلى في فتح آفاق أوسع للاستثمار في ، وأن تكون التعاقدات مع الشركات مبنية على معايير الرصانة والأمانة بعيداً عن المناكفات السياسية".وأشار إلى أنه "هنالك توجهاً لجمع تواقيع داخل لاستضافة رئيس الوزراء، والاطلاع على تفاصيل الزيارة والاتفاقيات التي تم توقيعها، فضلاً عن معرفة طبيعة اللقاءات التي جرت والمعاهدات والشراكات التي تم بحثها".وأضاف أن "مجلس النواب يتحمل مسؤولية رسم السياسة الخارجية والداخلية للبلاد، مبيناً أن ما يهم هو تحقيق مصلحة العراق وتحديد موقعه ضمن الخارطة الإقليمية والدولية".وعاد رئيس علي فالح اليوم، إلى العاصمة ، بعد اختتام زيارته الرسمية إلى .الزيارة ركزت على إطلاق عملية شراكة اقتصادية شاملة ومتنوعة تدعم الاقتصاد العراقي، وتوسع من الفرص الاستثمارية، وتنعش سوق العمل المحلي، وتدعم تنويع الموارد، مثلما تمكّن العراق من فتح منافذ جديدة لتصدير النفط الخام، وترفع من قدرات الانتاج والتصفية.