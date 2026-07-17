الزيدي للشركات الأمريكية: الاتفاقيات الموقعة ثمرة الثقة وأبواب العراق مفتوحة لكم

وقال ، مخاطبًا ممثلي الشركات الأمريكية، خلال كلمة في مؤتمر التجارة الامريكية، وحضرها مراسل ، إن “هذه الاتفاقيات التي وقعناها قبل قليل هي ثمرة التفاوض، وليست مجرد أوراق أو مذكرات، بل ثمرة الزيارة والثقة، وثقة بشركاتكم، وثقة شركاتكم بمستقبل العراق”.

وأضاف: “سوف ترون ما تتمنون، وقد أوضحت لكم أنني سأتعامل معكم بسياسة الباب المفتوح، وأنتظر قدومكم لوضع مسار العمل وتحديد احتياجاتكم”.

وأشار إلى أن “أبواب الوزارات ستكون مفتوحة أمام الشركات، كلٌّ وفق اختصاصه القطاعي، بما يسهم في تسهيل تنفيذ المشاريع وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري”.

شهد رئيس علي فالح الزيدي، اليوم الجمعة، مراسم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار مع عدد من الشركات الأمريكية، وذلك على هامش ، وبحضور عدد من الوزراء والمستشارين الحكوميين وممثلي الشركات.

وشملت الاتفاقيات مشاريع في قطاعات الاستثمار والطاقة، إلى جانب نقل النفط وإنشاء خطوط أنابيب جديدة، في إطار جهود الحكومة لتطوير البنى التحتية وتعزيز الشراكة الاقتصادية مع .