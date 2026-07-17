جي بي مورغان لـ السومرية: فرص الاستثمار في العراق كبيرة رغم التحديات ونتطلع لزيادتها

وقالت غلوخوفسكي في مقابلة حصرية لـ ، إن "البنك أسهم خلال السنوات الـ22 الماضية في دعم ، من خلال تعزيز دور (TBI)، وتقديم المشورة للحكومة بشأن التصنيف الائتماني، فضلًا عن المشاركة في تمويل نحو 20 مشروعًا بالتعاون مع مؤسسات ضمان ائتماني دولية".وأضافت أن "مشاريع البنية التحتية تمثل أحد أبرز مجالات الاستثمار خلال المرحلة المقبلة"، مؤكدة أن "استمرار للعراق يعزز فرص نمو هذه المشاريع ويزيد من دور القطاع الخاص".وفي ما يتعلق بالتحديات، أوضحت أن "الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة تؤثر في البيئة الاستثمارية"، معربة عن أملها في "تحسن الاستقرار خلال الأشهر المقبلة بما يدعم النشاط الاقتصادي".كما أشارت إلى أن "اعتماد الاقتصاد العراقي على النفط يمثل تحديًا"، مؤكدة أن "توجه الحكومة نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز القطاع الخاص يعد خطوة مهمة لبناء اقتصاد أكثر استدامة، معربة عن تطلعها إلى توسيع الشراكة بين جي بي والعراق خلال المرحلة المقبلة".