العراق يوقع اتفاقيات بـ60 مليار دولار مع شركات أمريكية (فيديو)

خاص السومرية

شهد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الجمعة، مراسم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار مع عدد من الشركات الأمريكية، وذلك على هامش مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية، وبحضور عدد من الوزراء والمستشارين الحكوميين وممثلي الشركات.