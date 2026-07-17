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العراق يوقع اتفاقيات بـ60 مليار دولار مع شركات أمريكية (فيديو)
خاص السومرية
شهد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الجمعة، مراسم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار مع عدد من الشركات الأمريكية، وذلك على هامش مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية، وبحضور عدد من الوزراء والمستشارين الحكوميين وممثلي الشركات.
2026-07-17 | 14:21
2026-07-17T14:21:44+00:00
Alsumaria Tv
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العراق يوقع اتفاقيات بـ60 مليار دولار مع شركات أمريكية (فيديو)
419 شوهد
شهد رئيس
مجلس الوزراء
علي فالح
الزيدي
، اليوم الجمعة، مراسم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار مع عدد من الشركات الأمريكية، وذلك على هامش
مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية
، وبحضور عدد من الوزراء والمستشارين الحكوميين وممثلي الشركات.
وشملت الاتفاقيات مشاريع في قطاعات الاستثمار والطاقة، إلى جانب نقل النفط وإنشاء خطوط أنابيب جديدة، في إطار جهود الحكومة لتطوير البنى التحتية وتعزيز الشراكة الاقتصادية مع
الولايات المتحدة
.
وأكد المشاركون أن الاتفاقيات تمثل خطوة مهمة نحو استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ودعم مشاريع التنمية، وتوسيع التعاون بين
العراق
والشركات الأمريكية في مختلف القطاعات الحيوية.
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