استبعاد إقرار موازنة العام 2026.. فيديو

آثار استبعاد إقرار موازنة الفين وستة وعشرين سياسيا وقانونيا متصاعدا بعد تأكيدات نيابية بعدم المضي بتشريعها خلال العام الحالي. وقال قانونيون لمراسل إن غياب الموازنة يتعارض مع الأطر الدستورية المنظمة للإنفاق العام، محذرين من انعكاساته على المشاريع والخدمات وفرص العمل وسط حديث عن بدائل مؤقتة لتسيير .. المزيد في التقرير اعلاه.