اجتماع "الإطار التنسيقي" المرتقب.. هل يكسر جمود الكابينة الوزارية أم يُكرّس الخلافات؟

وتتجه الأنظار الآن نحو اجتماع مرتقب للإطار التنسيقي الأسبوع المقبل في حين يكتنف الغموض التفاهمات بين الكتل والأحزاب بشأن استكمال الكابينة الوزارية وسط تحذيرات من أن استمرار حالة الشغور وإدارة الحقائب السيادية بالوكالة يعيقان الجهد الحكومي.. المزيد في تقرير أعلاه.