أسبوع من الحياة البدوية والخيول والمصارعة.. مسابقة رياضية عالمية من "العصور القديمة" في كازاخستان (صور)

مدينة استانا في كازاخستان، ستكون شاهدة ونابضة بحياة البدو في الفترة من 8 الى 14 أيلول المقبل، عبر استضافة الدورة الخامسة من الألعاب العالمية للبدو في الفترة من 8 إلى 14 سبتمبر/أيلول هذا العام بمشاركة دولية واسعة من الرياضيين من أكثر من مائة دولة، وحتى البلدان التي لم تكن بدوية مدعوة للمشاركة.وبحسب وسائل اعلام قطرية، البلد الذي يستعد للمشاركة في المسابقة، فأنه تم إدراج الألعاب العالمية البدوية في قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو، وتتمثل مهمة الألعاب في إحياء الثقافة العرقية وتطويرها والحفاظ عليها وهوية الجماعات العرقية وشعوب العالم لتعزيز العلاقات المتسامحة.ستقام في أفضل الملاعب الرياضية في أستانا منافسات في 21 رياضة تنافسية، بما في ذلك سباقات الخيول، والمصارعة الوطنية، والألعاب الفكرية التقليدية، ومسابقات الفنون القتالية، والرماية التقليدية، والصيد الوطني بالطيور، وسباق الخيل، والألعاب الشعبية، وسيتم توزيع 97 مجموعة من الميداليات في الألعاب.كان ركوب الخيل أحد أهم أجزاء الثقافة البدوية، حيث لعب دورًا محوريًا في أنماط الحياة الكازاخستانية والعربية، كانت الخيول رفقاء لا غنى عنهم في الحياة اليومية، بما في ذلك في الهجرة والحرب والصيد والتجارة، ويشرف الشعب الكازاخستاني بحقيقة أن الخيول تم تدجينها لأول مرة منذ حوالي 5500 عام في ما يُعرف الآن بكازاخستان الحديثة.أحد الأحداث الأكثر ترقبًا هو Kokpar، وهي لعبة مثيرة وديناميكية تتنافس فيها فرق ركوب الخيل على السيطرة على جثة ماعز، مع إظهار مهارة كبيرة وقوة واستراتيجية، فيما سيستمتع المتفرجون بمجموعة متنوعة من الرياضات التقليدية مثل الرماية والمصارعة وصيد النسور، حيث تحمل كل رياضة أهمية تاريخية خاصة بها وتعرض المهارات المتنوعة التي صقلها أسلافنا للنجاح في المناظر الطبيعية الشاسعة والصعبة في آسيا الوسطى.كما ستقام فعاليات ثقافية يومية في "قرية البدو العرقيين"، حيث يلتقي الماضي بالحاضر في عرض متناغم للتقاليد، ومن أبرز فعاليات البرنامج الثقافي مسابقة آيتيس الموسيقية التقليدية التي يستضيفها الشعراء والمغنون الشعبيون، وفي هذه الأثناء، سيستمتع عشاق الموضة بمهرجان الأزياء العرقية، الذي يضم منصة عرض مزينة بعينات من الملابس.من المتوقع أن تكون دورة الألعاب العالمية للبدو الرحل التي تقام في سبتمبر المقبل تجربة لا تُنسى، حيث تجمع بين إثارة المنافسة وثراء التراث الثقافي.