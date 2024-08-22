الاب على خطى ولده.. زوجة مدير أعمال فاندام تقاضي والد حسام حبيب

وقال التلباني إن حسين حبيب، أرسل إلى زوجته ألفاظًا خارجة عبر خاصية الرسائل الخاصة، لأن زوجته نشرت أخبارا عن أزمة ابنه حسام مع شيرين عبدالوهاب.وأوضح إنه وقبل التقدم ببلاغ تواصل مع حسين حبيب ليبرر موقفه، لكنه فوجئ برد فعل صادم، مشيرا إلى أن زوجته الصحفية نور التلباني، تمسكت بتحرير محضر ضد حبيب بمقر مباحث الإنترنت؛ لتطاوله عليها لفظيًا.وجاء في البلاغ أن والد حسام حبيب شهّر بالتلباني وزوجته على منصات التواصل الاجتماعي؛ ما يعد تعديًا على الحقوق والحريات الشخصية.وأعلنت الصحفية نور التلباني عبر حسابها في "فيسبوك"، رفع دعوى قضائية ضد والد حسام حبيب، ووصفته بـ"المتصابي".وقالت: «الحمد لله عملت لك محضر سب وقذف، وأقسم بالله ما هسيب حقي، وهتتحاسب على قلة أدبك و شتيمتك ليا بلفظ يعف اللسان عن ذكره أيها العجوز المتصابي وكله بالقانون».وتباشر الأجهزة الأمنية في مباحث الإنترنت بالتحقيق في البلاغ المقدم ضد حسين حبيب، الذي يحمل رقم 23 أحوال 2024، ووجهت له اتهامات بسب وقذف نور التلباني.