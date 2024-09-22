مفاجأة.. الفنان احمد سعد يعلن خطوبته

ونشر سعد فيديو، في الساعات الأولى من صباح اليوم، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، أعلن من خلاله خطوبته لـ علياء بسيوني خلال حفل له، قائلًا: "أنا متجوز من سنتين وعندي طفلين وانفصلنا ومراتي حاليا أصبحت خطيبتي، قررنا نعمل فتره خطوبة ولادنا تحضرها.. وهعمل فرح وأعزمكم إن شاء الله".كما أضاف قائلًا: "رسالة لكل اللي انفصلوا يعطوا لنفسهم فرصة بعيدًا عن أي مشاكل ويبدأون حياة جديدة".ونادى على زوجته لتنضم إليه على المسرح ليحتضنها وسط تصفيق وهتافات الجمهور الحماسية، وختم كلامه بأغنية "عليكي عيون".وقبل فترة لمحت علياء بسيوني طليقة سعد عن رجوعها لأحمد سعد من خلال منشور نشرته على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستغرام: "كل سنة وإنت أطيب وألذ واحد في الدنيا ..كل سنة وإنت أحلى حاجة في حياتنا ..كل سنة وإنت طيب يا حمادة".في سياق متصل كشفت الإعلامية بسمة وهبة عن سرقة مقتنيات المطرب سعد، عقب حضوره حفل نجلها، الذي أقيم الجمعة الماضية 20 سبتمبر في إيطاليا وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.وقالت وهبة، ضيفة خلال لقائلها ببرنامج "ET بالعربي" إنها تتوقع أن هناك شخصا راقب سعد ويعرف ما بداخل حقيبته لأنها تحتوي على ساعات من ماركات عالمية وعقد ملفت للانتباه حديث الناس كلها.كما أضافت: "واللي بيقولوه الناس انا مابعتبرهوش نق انا بعتبر أن ده حسد، وأنا لما اقولك ايه اللي انتي لابساه ده؟، أنا كده حسدتك معناه اني متستكتراه عليكي، هو ده الحسد إن أنا بستكتر النعمة عليكي، ارتاحو سعد كل اللي انتم نبرتم اتسرق".يذكر أن الإعلامية المصرية قد احتفلت بزواج ابنها الثاني من زوجها الأول في إيطاليا، يوم الجمعة الماضي، وذلك بحضور عدد من نجوم الفن والمشاهير، وحرص المطرب سعد على حضور حفل نجل بسمة وهبة هو وزوجته السابقة علياء بسيوني.فيما سعد قد طرح مؤخراً والشاب أحدث أعمالهما سوياً بعنوان "الزين"، وهي من كلمات مصطفى حدوتة وعبدو سعود، وميكس أمير محروس، حيث طرح سعد الأغنية عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".