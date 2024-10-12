فيلم "ميسي بغداد" يحصل على جائزتين في مهرجانين سينمائيين

نيوز – فن وثقافة



فاز الفيلم الروائي الثاني للمخرج الكردي سهيم عمر خليفة، "ميسي بغداد"، بجائزتين في مهرجانين سينمائيين في المغرب والجزائر.







وأقيم المهرجان الذي ضم 60 فيلماً في فئات مختلفة، في الفترة من 4 إلى 10 تشرين 2024 في وهران، ساحلية في الجزائر.



ويقام المهرجان هذا العام للمرة الأولى بعد توقف دام ست سنوات، بسبب انتشار فيروس كورونا والعديد من المشاكل المتعلقة بالمهرجان.



ويرسم الفيلم صورة مؤثرة للواقع من خلال قصة "حمودي" البالغ من العمر 11 عاماً، والذي يعيش من أجل كرة القدم ويحلم بأن يكون له مستقبل مثل بطله الارجنتيني ليونيل ميسي.



يفقد "حمودي" ساقه في هجوم مسلح في بغداد، لكنه لا يتخلى عن حلمه ويدعمه والداه.



فاز فيلم "ميسي بغداد" بجائزة أفضل سيناريو في الدورة الخامسة لمهرجان الدار البيضاء الدولي للسينما في المغرب، وأقيمت فعاليات المهرجان في الفترة من 6 إلى 13 أيلول 2024.



سهيم عمر خليفة، من مواليد زاخو ويعيش في بلجيكا، حصل على الجائزة الخاصة لقضاء زاخو في شهر أيلول الماضي.



وفي آب 2024، تم اختيار الفيلم لتمثيل في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2025 بعد مشاركته في 35 مهرجاناً دولياً. وحصل الفيلم على الجائزة البرونزية في قسم المسابقة الرئيسية لمهرجان وهران السينمائي الدولي الثاني عشر للأفلام العربية.وأقيم المهرجان الذي ضم 60 فيلماً في فئات مختلفة، في الفترة من 4 إلى 10 تشرين 2024 في وهران، ساحلية في الجزائر.ويقام المهرجان هذا العام للمرة الأولى بعد توقف دام ست سنوات، بسبب انتشار فيروس كورونا والعديد من المشاكل المتعلقة بالمهرجان.ويرسم الفيلم صورة مؤثرة للواقع من خلال قصة "حمودي" البالغ من العمر 11 عاماً، والذي يعيش من أجل كرة القدم ويحلم بأن يكون له مستقبل مثل بطله الارجنتيني ليونيل ميسي.يفقد "حمودي" ساقه في هجوم مسلح في بغداد، لكنه لا يتخلى عن حلمه ويدعمه والداه.فاز فيلم "ميسي بغداد" بجائزة أفضل سيناريو في الدورة الخامسة لمهرجان الدار البيضاء الدولي للسينما في المغرب، وأقيمت فعاليات المهرجان في الفترة من 6 إلى 13 أيلول 2024.سهيم عمر خليفة، من مواليد زاخو ويعيش في بلجيكا، حصل على الجائزة الخاصة لقضاء زاخو في شهر أيلول الماضي.وفي آب 2024، تم اختيار الفيلم لتمثيل في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2025 بعد مشاركته في 35 مهرجاناً دولياً.

حصل "ميسي بغداد" على العديد من الجوائز في المهرجانات، بما في ذلك جائزة أفضل فيلم من قبل لجنة تحكيم الشباب في مهرجان شلينجل السينمائي الدولي الثامن والعشرين، وأفضل فيلم وأفضل مخرج وسيناريو في مهرجان أربا السينمائي الدولي السادس والعشرين، وأفضل ممثل رئيسي وأفضل ممثلة في مهرجان السينمائي الدولي.



الفيلم من بطولة أحمد محمد، وأثير عادل، وزهراء غندور، وصفاء نجم، وحسين حسن علي.



سهيم عمر خليفة، هو مؤلف أربعة أفلام قصيرة وفيلمين روائيين وفيلم وثائقي، وقد فاز بأكثر من 120 جائزة، وقد تم ترشيح أفلامه القصيرة لجوائز الأوسكار لمدة عامين متتاليين، وهو عضو في أكاديمية فنون الصور المتحركة والعلوم.