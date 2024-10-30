هكذا ودع حسين فهمي شقيقه

نيوز – فني

شُيع اليوم الأربعاء جثمان الفنان الراحل فهمي إلى مثواه الأخير، قبل صلاة الظهر، بعد وفاته فجر اليوم عن عمر ناهز 82 عامًا، إثر صراع مع مرض .

وأقيمت صلاة الجنازة بمسجد "النيل" في منطقة الدقي وسط القاهرة، وسط حضور عائلته، حيث ظهر شقيقه الفنان حسين فهمي متأثرًا بشدة برحيله ودخل في نوبة بكاء.

فيما غاب العديد من الفن عن الجنازة بسبب تواجدهم في الجونة لحضور فعاليات المهرجان السينمائي.

يذكر أن آخر أعمال فهمي فيلم "أهل الكهف"، الذي عرض في دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الماضية، ويشارك في بطولته: النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد.