بتهمة حيازة المخدرات.. ما حقيقة القبض على الفنان حكيم في الامارات؟

ونفى حكيم في تصريحات صحفية، أنباء القبض عليه قائلا: "الخبر غير حقيقي، وسيتم اتخاذ القانونية ضد الناشر عندما نتوصل إليه".فيما نفى حسين حكيم مدير أعمال الفنان حكيم، ما تردد حول القبض على النجم الكبير خلال تواجده في الإمارات، بدعوى حيازة مواد مخدرة.وقال حسين حكيم، في تصريح صحفي: "كل ما يقال عن القبض على النجم حكيم شائعة غير صحيحة".وتابع: " حكيم حاليا في مصر، ولم يسافر أصلا إلى الإمارات".من جهته، قال نقابة المهن الموسيقية أحمد أبو المجد:" فور انتشار الخبر، تواصلت مع أعمال المطرب، و أكدوا لي أن حكيم أصلا في مصر، و لم يسمع بعد عما يثار، لأنه نائم في بيته".المطرب حكيم، شارك مؤخرا بالغناء، في احتفالية القبائل .