الفنانة منى زكي تتعرض للانتقاد بسبب "أم كلثوم".. ما القصة؟ (صورة)

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
٢٠٢٠ عشرين عشرين
من
08:00 AM
الى
09:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
في بغداد.. ازدحام مروري مع بدء حظر التجوال (فيديو)
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-507005-638676940776524161.jpg
الفنانة منى زكي تتعرض للانتقاد بسبب "أم كلثوم".. ما القصة؟ (صورة)
فن وثقافة
2024-11-20 | 05:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
505 مشاهدة
السومرية
نيوز – فن وثقافة
انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية صورة عن طريق
الذكاء الاصطناعي
على
مواقع
التواصل الاجتماعي للفنانة المصرية منى زكي، وهي بملامح أم كلثوم بعد انتشار أنباء عن تجسيد شخصيتها.
وعبر المصريون عن سخريتهم وغضبهم من هذا العمل، قائلين أن ملامح منى زكي وجسدها يختلف تماما عن كوكب
الشرق
.
وتحدثت منى زكي، مؤخرا، عن بعض تفاصيل شخصية أم كلثوم وكم أثرت بها بالرغم من انتهائها من تصوير العمل منذ حوالي 10 أيام، غير أن الشخصية لا زالت تلازمها.
قائلة: "أعتقد أن الشخصية التي أؤديها هي أسطورة بكل المقاييس من وجهة نظري رجالة وستات ما فيش حد عمل الانجاز التي هي قامت به وأنا بتكلم عن الست أم كلثوم كوكب الشرق"، مضيفة: "أنا اتعلمت حاجات كثير مش عادية في الفيلم ده ولغاية الآن جوايا مش قادرة أسيب شخصيتها، وبصحى من النوم لسه مع انني انهيت منذ 10 أيام التصوير وأقول: "أنا نسيت أذاكر ده لسوما، أنا خلصت اسكتي نامي".
ولفتت إلى أن "هناك شخصيات بتأثر فيكي مش شرط أن تجلب الاكتئاب بس الفكرة أنك لا تريدين أن تسيبيها"، معلقة على سر مصاحبة شخصية أم كلثوم معاها بالقول: "قوتها استمراريتها وطبعا حاجة من عند ربنا هذه الموهبة الجبارة وهذه السيدة من وجهة نظري كانت عايزة تكون ملكة وأصبحت ملكة أبدية".
وفي سياق منفصل، تصاعدت أزمة فنية في
مصر
تدور حول حقوق أغنيات أم كلثوم (1898- 1975) بين طرفين يدعي كلاهما أحقيته بإرث "كوكب الشرق".
واشتد الخلاف خلال الأيام القليلة الماضية بين مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين في مصر، والمنتج محسن جابر، المالك لشركة "ستارز"، بعدما تبادل الطرفين بيانات هاجما خلالها بعضهما البعض.
الخلاف بين الطرفين بدأ عندما أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين "ساسيرو" بيانا انحازت فيه لشركة "صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات"، في نزاعها مع شركة "ستارز".
وحذرت الجمعية في بيانها من "التعامل مع غيرها في شأن حق الأداء العلني بعزف أو غناء مصنفات موسيقية أمام الجمهور، أو استخدامها ضمن برامج إذاعية أو تليفزيونية أو مسلسلات أو أفلام أو إعادة النشر بتعديل كلمات أو لحن المصنف الأصلي لأي من مصنفات الأعضاء فيها أو ورثتهم، وتضمينها برامج إذاعية أو أعمال درامية"، محملة "كل المنشآت والشركات المنظمة للحفلات في الداخل والخارج وأصحاب الوسائل الإعلامية التلفزيونية والإذاعية ومنتجي الأعمال الدرامية والسينمائية المتضمنة أعمال تخص أعضاء جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية، وأي جهة تتجاهل هذا البيان التحذيري، المسئولية الجنائية والمدنية عن أفعالها".
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
الفنانة منى زكي تتعرض للانتقاد
بسبب "أم كلثوم"
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
لا دوام غداً.. هذه المحافظات التي أعلنت عطلة
محليات
48.35%
10:18 | 2024-11-18
لا دوام غداً.. هذه المحافظات التي أعلنت عطلة
10:18 | 2024-11-18
كل ما تريد معرفته عن مباراة العراق وعمان ضمن تصفيات كأس العالم
رياضة
18.22%
07:47 | 2024-11-19
كل ما تريد معرفته عن مباراة العراق وعمان ضمن تصفيات كأس العالم
07:47 | 2024-11-19
محافظة كربلاء تعطل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء
محليات
17.41%
06:09 | 2024-11-18
محافظة كربلاء تعطل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء
06:09 | 2024-11-18
في العراق.. اغلاق مطعم يبيع وجبة طعام بـ130 مليون دينار
محليات
16.02%
06:03 | 2024-11-19
في العراق.. اغلاق مطعم يبيع وجبة طعام بـ130 مليون دينار
06:03 | 2024-11-19
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد مدينة الصدر - الحلقة ١٥٦ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-20
ناس وناس
بغداد مدينة الصدر - الحلقة ١٥٦ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-20
52 دقيقة
سوق الغزل الوجهة الأولى لعشاق الحيوانات - حلقة ٢٣ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-19
52 دقيقة
سوق الغزل الوجهة الأولى لعشاق الحيوانات - حلقة ٢٣ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-19
من الأخير
عودة البعث.. حكاية الخائف والمخيف - حلقة ٣٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-19
من الأخير
عودة البعث.. حكاية الخائف والمخيف - حلقة ٣٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-19
العراق في دقيقة
19-11-2024 | 2024
13:30 | 2024-11-19
العراق في دقيقة
19-11-2024 | 2024
13:30 | 2024-11-19
جات بالليل
قبل النصر 19-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-19
جات بالليل
قبل النصر 19-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-19
Morning Live
ما هي ثقافة العيب وكيف تؤثر على اختيارات العمل لدى الشباب؟ - حلقة ١٥٨ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-19
Morning Live
ما هي ثقافة العيب وكيف تؤثر على اختيارات العمل لدى الشباب؟ - حلقة ١٥٨ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-19
صباحكم أحلى مع سلمى
توقعات العراق وعمان 19-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-19
صباحكم أحلى مع سلمى
توقعات العراق وعمان 19-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-19
الهوا الك
الأمراض المزمنة وراتب الرعاية - الحلقة ٣١ | الموسم 9
15:30 | 2024-11-18
الهوا الك
الأمراض المزمنة وراتب الرعاية - الحلقة ٣١ | الموسم 9
15:30 | 2024-11-18
منتدى سومر
توققات المباراة بين العراق والأردن 18-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-18
منتدى سومر
توققات المباراة بين العراق والأردن 18-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-18
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد مدينة الصدر - الحلقة ١٥٦ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-20
ناس وناس
بغداد مدينة الصدر - الحلقة ١٥٦ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-20
52 دقيقة
سوق الغزل الوجهة الأولى لعشاق الحيوانات - حلقة ٢٣ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-19
52 دقيقة
سوق الغزل الوجهة الأولى لعشاق الحيوانات - حلقة ٢٣ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-19
من الأخير
عودة البعث.. حكاية الخائف والمخيف - حلقة ٣٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-19
من الأخير
عودة البعث.. حكاية الخائف والمخيف - حلقة ٣٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-19
العراق في دقيقة
19-11-2024 | 2024
13:30 | 2024-11-19
العراق في دقيقة
19-11-2024 | 2024
13:30 | 2024-11-19
جات بالليل
قبل النصر 19-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-19
جات بالليل
قبل النصر 19-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-19
Morning Live
ما هي ثقافة العيب وكيف تؤثر على اختيارات العمل لدى الشباب؟ - حلقة ١٥٨ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-19
Morning Live
ما هي ثقافة العيب وكيف تؤثر على اختيارات العمل لدى الشباب؟ - حلقة ١٥٨ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-19
صباحكم أحلى مع سلمى
توقعات العراق وعمان 19-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-19
صباحكم أحلى مع سلمى
توقعات العراق وعمان 19-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-19
الهوا الك
الأمراض المزمنة وراتب الرعاية - الحلقة ٣١ | الموسم 9
15:30 | 2024-11-18
الهوا الك
الأمراض المزمنة وراتب الرعاية - الحلقة ٣١ | الموسم 9
15:30 | 2024-11-18
منتدى سومر
توققات المباراة بين العراق والأردن 18-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-18
منتدى سومر
توققات المباراة بين العراق والأردن 18-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-18
اخترنا لك
سطرت مسيرة فنية "عريقة".. محبو فيروز يحتفلون بعيدها الـ90
04:00 | 2024-11-20
اكتشف الفيلم الأكثر شهرة بالسنة التي ولدت فيها.. من منها اثر بك؟
13:35 | 2024-11-19
أنقذها حفيدها.. فنانة مصرية تنجو من حريق كبير بمنزلها
10:40 | 2024-11-19
عودة بعد انفصال.. علي غزلان وفرح شعبان تريند على مواقع التواصل
09:48 | 2024-11-19
متهمة بترويج مخدر لاغتصاب النساء.. اخر تطورات قضية داليا فؤاد
09:42 | 2024-11-19
بعرض موسيقي ساحر.. أنتوني هوبكنز يصنع التاريخ في موسم الرياض
09:34 | 2024-11-19
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.