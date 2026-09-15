قضية سعد لمجرد تعود للواجهة.. الخميس تنطلق المحاكمة في فرنسا

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
07:00 PM
الى
08:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
في هولندا.. عمل تخريبي "محتمل" يتسبب بتعطل القطارات
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-576153-639250824076551926.webp
قضية سعد لمجرد تعود للواجهة.. الخميس تنطلق المحاكمة في فرنسا
فن وثقافة
2026-09-15 | 11:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
69 شوهد
تنطلق أمام
محكمة الاستئناف
الخميس في
فرنسا
محاكمة المغني
المغربي
سعد لمجرّد الذي حُكم عليه بالسجن ست سنوات عام 2023 بتهمة الاغتصاب.
ودانت
محكمة الجنايات
في
باريس
لمجرد الذي يحظى بشعبية واسعة في
المغرب
والعالم العربي، بتهمة اغتصاب وضرب
لورا ب.
التي كان التقى بها في ملهى ليلي في باريس، داخل أحد الفنادق عام 2016.
وأكد لمجرد براءته، نافيا إقامة أي علاقة جنسية مع الشابة التي كانت تبلغ 20 عاما وقت الاعتداء المفترض حين كان في الحادية والثلاثين من عمره، وأقرّ فقط بأنه دفع الضحية بعنف على وجهها، لأنها خدشته عندما كانا يتبادلان القبل.
ومحاكمة الاستئناف التي يفترض أن تستمر حتى 25 سبتمبر في كريتاي قرب باريس، كان من المقرر عقدها في يونيو 2025، لكن تم تأجيلها من أجل استكمال التحقيقات.
وسيَمثل لمجرد (41 عاما) أمام المحكمة وهو طليق تحت إشراف قضائي.
وقال المحامي
دافيد
شيمي من
فريق الدفاع
عن
لورا ب
لوكالة "فرانس برس": "من المرجح إدانته، ما لم تحدث تطورات استثنائية. ملف القضية يحتوي على كل الأدلة التي تُثبت وقوع الأحداث".
وأضاف متحدثا عن موكلته "استمرت هذه المحاكمة عشر سنوات، عشر سنوات مليئة بالتقلبات والمنعطفات، محاكمة دمّرتها تماما. ما زالت تعاني من آثارها، الضغط النفسي مُستمر لأنها ما زالت مضطرة لمواجهة من اعتدى عليها".
وفي قضية أخرى، أصدرت محكمة في منطقة فار بجنوب
فرنسا
حكما على لمجرّد بالسجن خمس سنوات بتهمة اغتصاب شابة عام 2018 بالقرب من
سان تروبيه
. وقد استأنف المغني الحكم.
وسبق أن وُجّهت للمغني اتهامات مماثلة عام 2015 في المغرب وعام 2010 في
الولايات المتحدة
.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
للمرة الثالثة.. احتمالية عزل ترامب تعود للواجهة مع قرب انتخابات التجديد النصفي
15:58 | 2026-09-02
ملفات صيرفة تعود للواجهة.. صفقات مشبوهة وتسريب معلومات مصرفية يثيران التساؤلات
10:35 | 2026-08-11
نظرية "يوم القيامة" تعود للواجهة.. هل ينقرض البشر بعد 17 ألف عام؟
08:25 | 2026-07-16
مترو بغداد يعود إلى الواجهة وخريطة جديدة تلوح في الأفق
01:48 | 2026-06-18
سعد لمجرد
المحاكمة
الولايات المتحدة
محكمة الاستئناف
محكمة الجنايات
فريق الدفاع
سان تروبيه
الجنايات
لورا ب.
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
التقاعد تطلق رابطاً إلكترونياً لتحديث بيانات المتقاعدين والمستفيدين
محليات
27.27%
10:08 | 2026-09-14
التقاعد تطلق رابطاً إلكترونياً لتحديث بيانات المتقاعدين والمستفيدين
10:08 | 2026-09-14
الدولار يواصل القفز.. أسعار الصرف تسجل مستويات مرتفعة جديدة عند الإغلاق
دوليات
25.06%
09:36 | 2026-09-15
الدولار يواصل القفز.. أسعار الصرف تسجل مستويات مرتفعة جديدة عند الإغلاق
09:36 | 2026-09-15
التربية تقرر تاجيل بدء العام الدراسي الجديد
محليات
24.88%
04:20 | 2026-09-15
التربية تقرر تاجيل بدء العام الدراسي الجديد
04:20 | 2026-09-15
أسعار صرف الدولار في بغداد اليوم الاثنين
اقتصاد
22.8%
04:08 | 2026-09-14
أسعار صرف الدولار في بغداد اليوم الاثنين
04:08 | 2026-09-14
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
ايلول القلق.. يد على الزناد وعين على العقوبات! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-15
عشرين
ايلول القلق.. يد على الزناد وعين على العقوبات! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-15
Live Talk
دور المرأة في صناعة مجتمع أكثر وعياً - Live Talk م٢ - الحلقة ١١٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-15
Live Talk
دور المرأة في صناعة مجتمع أكثر وعياً - Live Talk م٢ - الحلقة ١١٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-15
ناس وناس
تقاطع باب المعظم بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-15
ناس وناس
تقاطع باب المعظم بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-14
علناً
العراق أمام إختبار الدولة..من يملك السـ لاح ومن يحمي السيادة والمكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-10
علناً
العراق أمام إختبار الدولة..من يملك السـ لاح ومن يحمي السيادة والمكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-10
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٢ الى ١٨ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-10
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٢ الى ١٨ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-10
طل الصباح
ابراج - نصيحة 9-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-09
طل الصباح
ابراج - نصيحة 9-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-09
استديو Noon
سجى نون8-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-08
استديو Noon
سجى نون8-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
من الفاعل؟ 8-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
من الفاعل؟ 8-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-08
الأكثر مشاهدة
عشرين
ايلول القلق.. يد على الزناد وعين على العقوبات! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-15
عشرين
ايلول القلق.. يد على الزناد وعين على العقوبات! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-15
Live Talk
دور المرأة في صناعة مجتمع أكثر وعياً - Live Talk م٢ - الحلقة ١١٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-15
Live Talk
دور المرأة في صناعة مجتمع أكثر وعياً - Live Talk م٢ - الحلقة ١١٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-15
ناس وناس
تقاطع باب المعظم بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-15
ناس وناس
تقاطع باب المعظم بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-14
علناً
العراق أمام إختبار الدولة..من يملك السـ لاح ومن يحمي السيادة والمكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-10
علناً
العراق أمام إختبار الدولة..من يملك السـ لاح ومن يحمي السيادة والمكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-10
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٢ الى ١٨ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-10
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٢ الى ١٨ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-10
طل الصباح
ابراج - نصيحة 9-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-09
طل الصباح
ابراج - نصيحة 9-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-09
استديو Noon
سجى نون8-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-08
استديو Noon
سجى نون8-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
من الفاعل؟ 8-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
من الفاعل؟ 8-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-08
اخترنا لك
التزامن العصبي.. ما تأثير الكلام والإيماءات اليدوية على تعلم الأطفال
14:01 | 2026-09-15
تلوث الهواء قد يطلق شرارة عدوى خطيرة.. لا تتجاهلوا الامر
11:41 | 2026-09-15
بعد صراع مع السرطان.. وفاة المغنية الفرنسية كاترين رانجيه عن 68 عاما
10:48 | 2026-09-15
حظوظ الأبراج اليوم: فرص عاطفية وتوترات مهنية تنتظر هذه الأبراج
07:27 | 2026-09-15
هل يكفي قطع الجزء المتعفن من الفاكهة لتصبح آمنة؟
06:46 | 2026-09-15
الفنان المصري محمد رمضان يعلن استعداده للغناء مجانا في فلسطين
06:37 | 2026-09-15
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.