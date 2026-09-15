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بعد صراع مع السرطان.. وفاة المغنية الفرنسية كاترين رانجيه عن 68 عاما
فن وثقافة
2026-09-15 | 10:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
105 شوهد
أعلنت عائلة المغنية الفرنسية كاترين رانجيه، المعروفة بعضويتها في فرقة ريتا ميتسوكو، وفاتها عن 68 عامًا بعد صراع مع مرض
السرطان
، وفق ما أفادت
وكالة فرانس برس
، الثلاثاء.
وقالت عائلة رانجيه في بيان: ببالغ الحزن والأسى، تنعى عائلة كاترين رانجيه وأصدقاؤها وفاتها المفاجئة، إثر إصابتها بمرض
السرطان
، ليلة 14
أيلول/سبتمبر
2026.
أشهر أعمال كاترين رانجيه
وفي أوائل ثمانينيات
القرن
الماضي، أسست رانجيه مع رفيقها عازف الغيتار فريد شيشان، الذي توفي عام 2007، فرقة ريتا ميتسوكو لموسيقى الروك.
وحققت أغاني الفرقة، ومن بينها آندي وسي كوم سا وليه زيستوار دامور فينيس مال، إضافة إلى مارسيا بايلا، التي تتمحور حول الراقصة الأرجنتينية مارسيا موريتو، شهرة واسعة على مدار سنوات.
وقالت عائلة رانجيه: لقد تركت الفنانة الفرنسية البارزة كاترين رانجيه بصمتها على أجيال كثيرة من خلال صوتها وأغانيها، وحريتها الكبيرة، وأسلوبها الفريد.
وُلدت رانجيه في 18 تشرين الأول/أكتوبر 1957 في ضواحي
باريس
، لأب كان يعمل رسامًا وأم مهندسة معمارية. وتركت المدرسة في سن الخامسة عشرة، قبل أن تبدأ في استكشاف مجالات فنية متنوعة.
وفي عام 1979، التقت فريد شيشان، الذي أصبح توأم روحها وشريكها في فرقة ريتا ميتسوكو على مدى عقود عدة. وبعد وفاة شيشان عن 53 عامًا إثر إصابته بمرض السرطان أيضًا، ابتعدت رانجيه عن المسرح في البداية، قبل أن تعود تدريجيًا لمواصلة نشاط ريتا ميتسوكو.
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