تفاصيل غرق شقة بطلة مسلسل "عائلة الحج متولي".. ماذا قالت "نورهان"؟

وأشارت الفنانة المصرية نورهان شعيب إلى أن الخسائر كانت كبيرة، وأنه لو لم تعد مبكرًا إلى المنزل لازداد الأمر سوءًا.أكدت نورهان أنها فور عودتها إلى المنزل، سمعت صوت المياه، وما إن فتحت باب الحمام حتى وجدت المياه في كل مكان.فقالت: "إمبارح رجعت من برة، بفتح الباب سمعت صوت مية مفتوحة، بفتح باب الحمام لقيت المية مغرّقة الأرض، ودواليب الحمام، والأدراج، والهدوم، والفوط، والعلاج، وعلب الأدوية اللي شارياها من بكميات عشان مفيش منها في مصر، كله راح".كشفت نورهان في منشورها أن الخسائر كانت بالجملة، كما أوضحت سبب تسرب المياه إلى الشقة. فقالت: "خسائر بالجملة، اكتشفت أن فيه ماسورتين اتكسروا وخرجوا من مكانهم، والدنيا غرقانة، والمية طالعة بره الحمام ومغرّقة نص أوضة النوم وتحت السرير. وقفت مذهولة كده خمس دقايق، وكلّمت السباك، وأنا بفكر إني لو كنت اتأخرت ساعة واحدة بس بره! زي ما بعمل كل يوم بعد الشغل بأفضل قاعدة بالساعة والساعتين أحيانًا عشان أحضّر شغل اليوم اللي بعده، كان زمان بيتي كله، بالكنب والسجاجيد وكل شيء، ضاع."واختتمت نورهان بأن لطف الله هو من أنجاها، فلولا رجوعها في الوقت المناسب لكانت الخسائر مضاعفة.