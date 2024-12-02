وفاة الفنان العراقي "محي خليفة"

وذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، "ببالغ الحزن والأسى تنعى الفنانين رحيل الفنان التشكيلي محي والذي وافته المنية اليوم أثر مرض عضال سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".والجدير بالذكر أن الفنان محي خليفة، قد بيعت له لوحتين عامي 1994 و1998، في مزاد المغتربين في المانيا، وذهب ريعها لصالح شراء دواء للأطفال، بسبب فرض الحصار على .