اخر التطورات.. تأجيل محاكمة فضل شاكر بسبب تدهور حالته الصحية

وجاء قرار المحكمة التي انعقدت برئاسة العميد وسيم فيّاض: "بسبب تعذر نقل شاكر من مكان توقيفه للمحكمة العسكرية، نتيجة تدهور وضعه الصحي"، حسبما أفادت به الوكالة "الوطنية للإعلام" في .وكان محمد نجل الفنان ، قد أكد ما يتردد عن تراجع حالة والده الصحية في الحبس، قائلا: "لا أخفيكم صحة الوالد مش تمام"، بعد مرور 9 أشهر على توقيفه، منذ أن سلم نفسه لمخابرات .وطلب من متابعيه أن يكونوا "يدا واحدة"، وقال: "أصبحنا في خواتيم المجرى القضائي.. هذا الوقت لنكون مع هذا الشخص، البريء، ويخرج في أقرب وقت".وكانت تقارير إعلامية لبنانية قد أشارت إلى تراجع الوضع الصحي للفنان فضل شاكر في محبسه، بسبب معاناته من مضاعفات مرض السكري، الذي أثر على بصره، بالإضافة لمشاكل صحية في القلب.