عاصفة مغناطيسية قوية قد تضرب الأرض خلال 48 ساعة

وذكر تقرير صادر عن المعهد، اليوم الجمعة، أن الوضع الجيومغناطيسي للأرض لا يزال مستقراً حالياً، إلا أن العاصفة المتوقعة قد تبدأ خلال 48 ساعة نتيجة نشاط شمسي مرتفع.وأشار التقرير إلى أن الغلاف المغناطيسي للأرض “هادئ بشكل غير معتاد” رغم تسجيل توهجات شمسية قوية في منطقتي البقع الشمسية النشطة 4478 و4479، والتي أدت إلى انبعاث كتل بلازمية قد تصل تأثيراتها إلى كوكب الأرض.وبحسب الخبراء، فإن هذه الانبعاثات قد تتسبب بعاصفة مغناطيسية تتراوح شدتها بين الفئة G2 وG3، وهي مستويات قادرة على التأثير على أنظمة الطاقة والاتصالات والملاحة الجوية.وأوضح المعهد أن التوهجات الشمسية تُصنف إلى خمس فئات حسب شدتها (A وB وC وM وX)، فيما تُقاس العواصف المغناطيسية الأرضية بمقياس يمتد من G1 إلى G5، حيث تمثل G5 أقوى المستويات.ولفت التقرير إلى أن هذه الظواهر قد تؤثر أيضاً على بعض الكائنات الحية وأنظمة الملاحة والهجرة الطبيعية للطيور، في حال حدوث اضطرابات قوية في المجال المغناطيسي للأرض.