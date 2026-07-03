إخلاء سبيل فضل شاكر في 3 ملفات

وذكرت وسائل اعلامية أن " برئاسة العميد وسيم تواصل، النظر في الملف الرابع المتعلق بأحداث عبرا".وبحسب المعلومات، من المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها في الملف الرابع خلال الساعات المقبلة، أو مع بداية الأسبوع المقبل كحد أقصى.وكانت الوكيلة القانونية لفضل شاكر قد تقدمت بطلبات لإخلاء سبيله في أربعة ملفات، مستندة إلى تدهور وضعه الصحي، لا سيما بعد تعذر مثوله أمام المحكمة خلال الجلسة الأخيرة.