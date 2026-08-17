تمثال أمير الشعراء يفجر غضبا واسعا

واعتبر كثيرون أن الواقعة تعيد إلى الواجهة أسئلة قديمة حول طريقة التعامل مع الرموز الثقافية والفنية الموجودة في الميادين والأماكن العامة، لا سيما أن التمثال يقبع في موقع بارز بحي الدقي بالقاهرة.وبدأت القصة بمنشور للشاعر والروائي المصري السمري، عبر صفحته على موقع " " مرفقًا بصورة لتمثال وقد تراكمت مخلفات الطيور فوق رأسه.وقال السمري، إنه كلما مر بالمتحف وشاهد الصورة الصادمة للتمثال في طريقه بمحافظة الجيزة، شعر برغبة في إحضار سُلم والصعود إلى رأس الشاعر وتنظيفه وتقبيله، قبل أن يوجه اعتذارًا إلى أمير الشعراء.وجاءت التعليقات لتعكس شعورًا عامًّا بأن الاحتفاء بالشخصيات الثقافية ينبغي ألّا يقتصر على إقامة تمثال أو إطلاق اسم شارع، وإنما يجب أن يمتد إلى صيانة تماثيلها والحفاظ عليها باعتبارها جزءًا من الذاكرة البصرية والثقافية للمدينة.وكان من بين المتفاعلين مع الواقعة الكاتب والروائي البارز الذي وصف الواقعة بـ "المحزنة"، والتي تعكس "استخفافًا واضحًا بالرموز الكبرى"، وفق تعبيره.والتمثال الذي أثار هذه الضجة يحمل أهمية فنية إلى جانب رمزيته الأدبية، فهو من أعمال النحات جمال السجيني، أحد أبرز الأسماء في تاريخ النحت المصري الحديث.ولا تبدو المشكلة مرتبطة بالتمثال وحده، وإنما بما يمثله من سؤال أكبر حول صيانة الأعمال الفنية الموجودة في العام، فترك تمثال لشخصية بحجم أحمد عرضة لتراكم الأتربة وعوامل الطقس دون عناية دورية بدا أشبه بـ "صدمة ثقافية".كما يثير تساؤلات حول الجهة المسؤولة عن متابعته، وآليات الصيانة والترميم التي يفترض أن تحافظ على الأعمال الفنية من التلف والتشوه.وتكشف الواقعة كذلك عن مفارقة لافتة، ففي الوقت الذي تعلن فيه المؤسسات الثقافية والفنية بصورة دورية عن مشروعات لترميم مقتنيات وأعمال فنية، تبدو بعض الأعمال الموجودة خارج المتاحف في حاجة إلى اهتمام مماثل.ويكتسب الأمر أهمية أكبر عندما يتعلق بتمثال موجود في مكان مفتوح ويتعرَّض بصورة مستمرة للأتربة والتلوث والعوامل الجوية، وهي ظروف تجعل التنظيف والصيانة الدورية جزءًا أساسيًّا من الحفاظ على العمل الفني، وليس مجرد إجراء تجميلي.ويبقى السؤال: متى يخضع تمثال أحمد شوقي للصيانة والتنظيف، وهل توجد خطة دورية للحفاظ على الأعمال النحتية التي تجسد رموز الثقافة العربية في الأماكن العامة؟