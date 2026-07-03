محامية فضل شاكر لـ السومرية: لم يصدر حتى الان اي قرار قضائي بشان الفنان

وقالت المحامية أماتا لـ ان "بعض الصفحات تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات تفيد بأن وافقت على إخلاء سبيل الفنان في ثلاثة ملفات، على أن يُحسم الملف الرابع خلال الساعات القليلة المقبلة".واضافت ان "هذه الادعاءات لا صحة لها، حيث لم يصدر حتى اللحظة أي قرار رسمي يتعلق بإخلاء سبيل شاكر"، مشيرة إلى ان "كل ما يتم تداوله في هذا الإطار لا يزال ضمن خانة الشائعات بانتظار أي مستجد قضائي".وبينت ان "انتشار هذه المعلومات جاء في ظل حالة الترقّب التي ترافق ملف الفنان فضل شاكر، لا سيما بعد الوعكة الصحية التي تعرّض لها يوم الثلاثاء 30 حزيران، والتي حالت دون مثوله أمام المحكمة العسكرية في الجلسة التي كانت مقررة للنظر في قضيته".