ما حقيقية ارتباط هنا الزاهد بزميلها أحمد حاتم.. بدأت من "قصة حب"

وخلال لقاء تلفزيوني، أوضحت هنا: "مفيش بيني وبين أحمد قصة حب، هو زميلي وصديقي وبحب الشغل معاه جدًا. من الحاجات عملناها مع بعض فيلم (قصة حب)، والناس حبته جدًا. بيني وبينه كيميا وطاقة مميزة".وأضافت أن العمل مع أحمد حاتم ممتع، لكنها أشارت إلى أن الكيمياء الفنية الواضحة بينهما هي السبب وراء الشائعات المستمرة، مؤكدة أن هذه قد تكون مدفوعة بنجاح أعمالهما المشتركة.وفي وقت سابق، صرح أحمد حاتم بسعادته بالعمل مع هنا الزاهد، واصفًا إياها بأنها من أكثر الممثلات اللاتي يشعر بالراحة في أثناء معهن، خاصة منذ فيلم "قصة حب" الذي حقق نجاحًا كبيرًا.كما أشار إلى وجود مشروع سينمائي جديد قد يجمعهما قريبًا، لكنه لم يكشف عن تفاصيل إضافية أو موعد محدد لانطلاقه.بهذه التصريحات، أغلقت هنا الزاهد وأحمد حاتم باب الشائعات، مؤكدين على الطبيعة المهنية المحترمة لعلاقتهما، وأن التكهنات المستمرة لا أساس لها من الصحة.