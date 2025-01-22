أنغام: جمهوري دائما بضهري وهذه رسالتي لشيرين

وتابعت: "الموسيقى بتنقذني من الاكتئاب وتراجع الطاقة هي البنزين والوقود ومن غيرها أموت ".وعن الأسباب التي قد تدفعها للاكئتاب وهل هو فشل فني أم غنائي؟ ردت قائلة: " مش هنقول فشل أحيانا في الشغل لو حاجة اتخربت بنزعل، لكن أهم أسباب الاكئتاب الذي قد يصيبها هي الخذلان في التجارب وهو مايسمى بالفشل الاجتماعي ومع التراكمات أصاب بالاكئتاب ".ووجهت الفنانة أنغام رسالة لشيرين خلال إستضافة مع لميس الحديدي ، معربة عن أسفها لما وصلت إليه علاقتهما دون أن تعرف الاسباب الحقيقية لذلك قائلة: "لا املك امر ميعين اقوله لاني مش عارفة هتوصل إزاي؟ لان كل عملته قبل كده معرفش راح فين؟وواصلت: "إحنا كنا في حتة وبقينا في حتة تانية، كنا بنأكل عيش وملح مع بعض، واصحاب، وكانت بمثابة أختي الصغيرة، وأصبحنا الآن في حتة تانية، معرفهاش، ومعرفش مين السبب؟ وكل اليل اقدر أقوله أني أتمني لها أيام أحسن ومستقبل أفضل وصحة، لها ولعمرها ولنفسها، وأن تستمتع ببناتها".وتابعت: "ربنا يعينها على كل ما تمر به، وربنا يكرمها ويساعدها في القادم ويهديها"، وأختتمت رسالتها قائلة: "أتمنى أن كلامي يصل إليها بالمعنى الحقيقي وما أقصده وأن يفهم كما هو".