الشركة والمخرج نفيا العمل.. ما حقيقة مسلسل "الحفرة" التي تتعلق بصدام حسين؟

نيوز – محلي

تناقلت وسائل إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، بوستر لمسلسل يسمى بـ"الحفرة" وعليه صورة رئيس النظام السابق حسين، حيث ذكر مدونون ان كلفة إنتاج المسلسل الذي سيعرض على فضائيات عراقية هي 100 مليون دولار، وهي من اخراج سامر حكمت.

الا ان المخرج سامر حكمت نفى صحة ذلك وذكر لصحيفة ان "هذه مجرد شائعات وحملة مضللة"، نافياً صحتها.

كما انه تم التحقق من صورة البوستر من خلال فحص الصورة بواسطة موقع (sightengine) المختص بفحص وتحليل الصور، حيث أظهرت نتائج الفحص ان الصورة غير واقعية بنسبة كبيرة.

وتم أيضا فحص الصورة بواسطة موقع (Hive Moderation) لتأكد ونفي واقعية الصورة، وتبيّن ان الصورة غير واقعية بنسبة عالية.

ونفت شركة مدينة الفن Art City الظاهر اسمها في البوستر المتداولة بشأن انتاجها هكذا عمل.

وذكرت ان "ما تم نشره من بوسترات وأخبار حول هذا العمل هو مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، ولم يتم إطلاق أو الإعلان عن أي مشروع تحت اسم "الحفرة" من قبل شركة مدينة الفن، ولا علاقة لنا بهذا العمل سواء من حيث الإنتاج أو الإخراج".

وأكّدت الشركة التزامها الشفافية واستمرارها في "تقديم أعمال متميزة وراقية تساهم في إثراء الثقافة والفن في العراق والعالم العربي".

وقالت: "نؤكد لكم أن أي مشروع جديد سنعلنه سيكون عبر القنوات الرسمية المعتمدة من شركتنا. نحن في شركة مدينة الفن نثمن دعم جمهورنا الكريم، ونشكر كل من يساند مسيرتنا الفنية. ونرجو من الجميع تحري الدقة في نقل والابتعاد عن الشائعات التي تضر بمصداقية العمل الفني".

ولدى البث عبر محرك (كوكل) وبوسائل التواصل الاجتماعي عن هكذا عمل فني، لم يتبيّن لنا أي مخرج أو فنان صرح بعرض مسلسل رمضاني يخص رئيس النظام السابق حسين لغاية الان.