بعدها بيوم.. ابن الممثلة إنجي مراد يلحق بها

وكتب حقي عبر منشور على فيسبوك: " الغالي علي حقي في ذمة".وأضاف: "شريكة راحت قبل ما تضم ابنها يلي كانت ناطرتو بشوق، واليوم علي حقي لحقها، وتركني لوحدي بهالعالم. كأنو روحي راحت معهم، وما بقيلي غير ذكراهم والدعاء. الله يرحمكم ويجمعني فيكم، إنا لله وإنا إليه راجعون".