انذار لفنانة عراقية (وثيقة)

نيوز – فني

أصدرت الفنانين العراقيين، اليوم الأحد، الإنذار للفنانة (سارة مالك نعمة) المعروفة بـ(سارة البحراني) لـ"تعمدها مخالفة تعليمات متجاوزة بسلوكها أخلاقيات المهنة وتقاليدها".

وتعهدت في قرار أصدرته اليوم وتلقته نيوز، "بعقوبة أشد قي حالة تكرار سلوكها مستقبلاً، بما في ذلك سحب العضوية وشطب اسمها من سجلات النقابة".

