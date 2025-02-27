ما حقيقة زواج "جليلة المغربية" من تامر حسني؟

وقالت جليلة: "لا لم أتزوج في السر، ولست خرابة بيوت، تحدثوا معه ولا تتحدثوا معي أنا، لماذا دوماً الشاب أو الرجل هو المسكين، لا يخطئ، والبنت هي خرابة البيوت؟".وتابعت: "قبلت أن أكون حبيبة في السر، لأني كنت صغيرة وهذا ما حدث، لكن الآن لن يتكرر هذا الموضوع، لا أحب المتزوجين، أصبحت أكرههم وعندي عقدة منهم".يُذكر أن المغربية كشفت من قبل عن علاقتها بالنجم تامر حسني، وكشفت كواليس ارتباطها به خلال تصريحات تلفزيونية، لافتةً الى أنها عاشت قصة حب طويلة معه، استمرت عشر سنوات كاملة، موضحةً أنها كانت معه قبل زواجه من بوسيل بيوم واحد فقط، ولم تقطع علاقتها به بعد الزواج.