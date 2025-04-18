وفاة الفنان المصري سليمان عيد

وذكرت وسائل إعلامية مصرية ان "الفنان رحل عن عالمن".وكتب ابنه عبر حسابه الرسمي علي موقع بوست ناعيا اياه كتب فيه : ابويا في ذمة الله ".وهو ما سبب صدمة كبيرة لدى متابعيه من جمهور عيد.