كاظم الساهر يكشف عن صديق وحدته (صورة)

وعلق على الصورة: "أنا وصديق وحدتي في لحظة إلهام".وحظيت صورة النجم الكبير مع البيانو الذي وصفه بصديق وحدته بتفاعل واسع من الجمهور .وعلق أحد المعجبين: "حبيبي، أنت الإلهام كله والجمال"، بينما كتب آخر: "أنت صديق وحدتي"، في إشارة إلى مدى تأثير وإحساسه العالي في قلوب محبيه.ويستعد الساهر لإحياء حفل غنائي كبير في العاصمة الأردنية عمّان 25 أبريل/نيسان الجاري، ضمن سلسلة جولاته الفنية لهذا العام.وكانت أغنية "يا وفية" آخر أعمال كاظم الساهر الفنية، التي طرحها العام الماضي. الأغنية لاقت إعجابًا كبيرًا، وعاد بها الساهر إلى أجواء الرومانسية والشجن.