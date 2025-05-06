محمد رمضان مطلوب للقضاء المصري.. هذه تهمته

تتناول القضية اتهامات تتعلق بإهانة العلم المصري والترويج لأفكار اعتُبرت منافية للقيم الوطنية والاجتماعية، وذلك من خلال محتوى فني وفيديوهات نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي.جاءت هذه الإجراءات بعد أن تقدّم أحد المحامين ببلاغ مباشر ضد الفنان ، اتهمه فيه باستخدام العلم المصري بشكل غير لائق في عدة مناسبات ظهرت ضمن محتواه المصوّر، مشيرًا إلى أن هذه التصرفات تندرج ضمن ما وصفه بالإساءة إلى رموز .وأكد أن ذلك ألحق ضررًا بالغًا بالكرامة الوطنية، وتضمّن إشارات لما وصفه المحامي بـ"رموز الماسونية"، حسب ما ورد في نص الدعوى المقدّمة إلى المحكمة.تضمنت الدعوى طلبًا بإلزام محمد رمضان بدفع مبلغ قدره مليار دولار، يتم تخصيصه لصالح "تحيا "، باعتبار هذا المبلغ تعويضًا عن الضرر المعنوي والأدبي الذي لحق بالشعب المصري، حسب تعبير مقدّم البلاغ، الذي أوضح أن الهدف من هذا الطلب هو دعم المشروعات القومية التي تساهم في تطوير البلاد وتعزيز مكانتها.كما طالبت الدعوى بضرورة توقيع أقصى العقوبات الممكنة على محمد رمضان، معتبرة أن الإجراءات القانونية في هذا السياق تمثّل أداة للردع ووسيلة لضمان احترام الرموز الوطنية وعدم تكرار تصرفات مشابهة مستقبلًا من قبل شخصيات عامة أو فنية.