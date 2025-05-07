بالفيديو.. كاظم الساهر في احدث ظهور له مع شقيقه

ورحب في مقطع الفيديو باخيه قائلا "اهلا وسهلا بابو الوردة، وانت تشرب قهوتك الصباحية المرة التي بالكاد تنجرع".وأضاف ان " متجدد دائما ويمتلك احاديث جميلة وفيها متعة".