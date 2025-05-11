لا يقدّر بثمن ... مهر عبير الصغير في كتب الكتاب نسخة عن المصحف الشريف!

وثّقت مشهورة مواقع التواصل لحظات مؤثّرة من عقد قرانها على ، إذ بدت متأثّرة جداً، فقد ذرفت الدموع في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستقرام". وتصدّر مهر تعليقات الجمهور، فقد كشفت أنّه نسخة من المصحف الشريف، ممّا أثار تفاعلًا واسعاً بين مُتابعيها البالغ عددهم أكثر من 13 مليوناً.

وأرفقت عبير الصغير منشورها بتعليق مصاحب للمقطع المرئي الذي نشرته، وقالت فيه متوجّهة الكلام لزوجها: "أهلًا بك في مجلس والدي، حللت صديقاً وحبيباً وشريكاً حتى آخر العمر". ونال مقطع الفيديو ملايين المُشاهدات والمُشاركات على المنصات الرقمية، إذ أثنى جمهور عن إعجابهم بمهرها ومراسم كتب كتابها وأكّدوا أنها من أفضل المشاهير الذين يحافظون على أخلاقهم.