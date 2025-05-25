ما قصة "الكاميرا الذهبية" وعلاقته بصدام حسين؟

ومنح مهرجان كان "الكاميرا الذهبية" لفيلم "كعكعة الرئيس" للمخرج الشاب ، الذي نافس ضمن مسابقة "أسبوع المخرجين".ما قصة "كعكة الرئيس"؟واختار حسن موضوعا شائكا تجربة جيله الذي نشأ وسط سنوات الحرب والحصار في تسعينيات الماضي، مستعيدا من ذاكرته الطفولية مشاهد متكررة للاحتفال بعيد ميلاد الرئيس العراقي الراحل في 28 نيسان من كل عام، والذي كانت تشهده الشوارع والمؤسسات والمدارس في مختلف أنحاء البلاد.وتدور أحداث الفيلم حول الطفلة "لميعة" ذات الأعوام التسعة، التي تعيش مع جدتها في منطقة الأهوار جنوبي ، وسط ظروف اقتصادية صعبة.ويجسد الفيلم لحظات عندما كان فيه طلاب المدارس يُجبرون على إحضار كعكة للاحتفال بعيد ميلاد الرئيس، رغم الفقر الذي عانى منه الكثيرون وقتها.وقد صُوّر الفيلم في أهوار الجنوب، ملتقطا مشاهد خلابة لزوارق القصب على سطح المياه قبل أن تتحول المنطقة إلى ساحة مواجهات بين المعارضة وقوات النظام.يُشار إلى أن حسن هادي هو مخرج وكاتب سيناريو عراقي يقيم حاليا في ، ويشغل منصب أستاذ مساعد في ، حيث يواصل تقديم أعمال سينمائية تتناول قضايا الذاكرة والحرب والهوية.