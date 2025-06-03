قرار قضائي يخص محمد رمضان

وجاءت الدعوى التي أقامها أحد المحامين ضد رمضان بتهمة ارتكاب أفعال "تمس "، حيث اتهمه بوضع العلم المصري على ظهره في مقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبر في الدعوى إهانة للرمز الوطني.كما تضمنت الدعوى اتهامات بالترويج لـ"أفكار ورموز هدامة"، مع إشارات إلى ما وصف بـ"رموز ماسونية"، وطالب المحامي بإلزام رمضان بدفع تعويض قدره مليار دولار لصالح "تحيا ".وكان المدعي قد طالب بتوقيع "أقصى عقوبة" على الفنان، واعتبر ذلك وسيلة "لردع أي انتهاك لاحترام الرموز الوطنية"، بالإضافة إلى توجيه مبلغ التعويض المقترح لدعم المشاريع القومية.إلا أن المحكمة، بعد نظر الدعوى، أصدرت حكمها ببراءة رمضان من جميع التهم المنسوبة إليه، ليُسدل الستار على هذه القضية التي أثارت واسعا في الأوساط الفنية والإعلامية خلال الفترة الماضية.