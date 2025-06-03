محكمة مصرية تنهي الجدل حول "إهانة" محمد رمضان للعلم

وكانت القضية قد أُثيرت بعد أن تقدم أحد المحامين بدعوى ضد رمضان، متهمًا إياه بـ"المساس بالقيم الوطنية" إثر ظهوره في مقاطع مصوّرة على واضعًا العلم المصري على ظهره.واعتبر المدعي هذا التصرف إهانة للرمز الوطني، بالإضافة إلى اتهامات بالترويج لرموز وأفكار "هدامة"، مدعيًا أن الفيديو يحتوي على إشارات ماسونية. وطالب بتعويض قدره مليار دولار لصالح "تحيا ".أغنية "أنا رئيسها"ويواصل رمضان نشاطه الفني المكثف، إذ أعلن عن طرح أغنيته الجديدة بعنوان "أنا رئيسها"، والمقرر إصدارها يوم الأربعاء على قناته الرسمية في وجميع المنصات الموسيقية.وروّج رمضان للأغنية عبر حسابه على "إنستغرام"، حيث شارك بوستر دعائي ظهر فيه بإطلالة مميزة مرتديًا بدلة بيضاء أنيقة. وعلّق قائلاً: "استنوا أغنية أنا رئيسها غدًا الأربعاء.. يارب تعجبكم".