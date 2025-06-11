بعد فقدانه في 2003.. العراق يستعيد "صولة الاستشهاد"

وقال للدائرة قاسم محسن في بيان للوزارة إن "العمل الفني الذي يحمل عنوان (صولة الاستشهاد)، والمفقود منذ عام 2003، تمت استعادته بمتابعة مباشرة من قبل وزير الثقافة "، مؤكداً أنَّ "هذه الخطوة تمثل إنجازاً مهماً في إطار جهود الوزارة للحفاظ على الإرث الفني الوطني".وأضاف محسن، أن "العمل يعود إلى عام 1981، وقد خضع لعملية دقيقة على يد الفنان علي داخل أروقة دائرة الفنون العامة"، مشيداً بـ"دور الفنان سيروان باران من ، الذي أسهم بفاعلية في عملية الاستعادة".ودعا مدير دائرة الفنون العامة - بحسب البيان- الجهات الرسمية والمجتمعية، إلى "التعاون في سبيل استعادة الأعمال الفنية المفقودة"، مؤكداً أن " ليس مجرد ، بل هو ذاكرة الأجيال وبيت الإبداع العراقي، ويستحق من الجميع التفاني في حماية مقتنياته واسترجاعها".