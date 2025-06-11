الفنان ماجد المهندس يتعرض لوعكة صحية نقل على اثرها الى المستشفى

وذكرت عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، مرفقة صورة للفنان أرفقتها بتعليق: "أجر وعافية لماجد المهندس.. كل الحب والتقدير لصوت الحب، الذي يرقد حالياً لتلقي العلاج، بعد تعرّضه لعارض صحي شديد".وتمنّت إدارة مجموعة روتانا الشفاء العاجل للنجم المعروف بأخلاقه الرفيعة وصوته الدافئ، متمنين له والعافية والعودة سريعًا إلى جمهوره ومحبيه.حضور فني لافت رغم العارض الصحيورغم الأزمة الصحية، لا تزال أصداء أعمال تتردد بقوة على الساحة الفنية؛ إذ قدم مؤخرًا تتر البداية لمسلسل " " العراقي بعنوان "أصعب لحظة"، من كلمات حازم ، ألحان مصطفى ، وتوزيع الدين، وشارك في بطولة المسلسل كوكبة من الفنانين أبرزهم خضير، طه ، القريشي، طالب، ومحسن العلي، تحت إدارة المخرج حيدر .كما شارك المهندس بصوته هذا العام في فيلم "بضع ساعات في يوم ما"، من خلال أغنية "أنصاص مشاوير"، باللهجة المصرية، والتي حظيت بتفاعل كبير على منصات التواصل، الفيلم ضم نخبة من النجوم مثل أحمد السعدني، مي عمر، ماجد، هنا الزاهد، ، أسماء ، مايان السيد، وغيرهم، وأخرجه عثمان أبو لبن.