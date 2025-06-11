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الفنان ماجد المهندس يتعرض لوعكة صحية نقل على اثرها الى المستشفى
فن وثقافة
2025-06-11 | 12:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,040 شوهد
السومرية نيوز
– فني
نُقل الفنان
ماجد المهندس
على وجه السرعة إلى أحد المستشفيات، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، بحسب ما كشفت عنه مجموعة قنوات "روتانا".
وذكرت
روتانا
عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، مرفقة صورة للفنان أرفقتها بتعليق: "أجر وعافية لماجد المهندس.. كل الحب والتقدير لصوت الحب، الذي يرقد حالياً لتلقي العلاج، بعد تعرّضه لعارض صحي شديد".
وتمنّت إدارة مجموعة روتانا الشفاء العاجل للنجم المعروف بأخلاقه الرفيعة وصوته الدافئ، متمنين له
الصحة
والعافية والعودة سريعًا إلى جمهوره ومحبيه.
حضور فني لافت رغم العارض الصحي
ورغم الأزمة الصحية، لا تزال أصداء أعمال
ماجد المهندس
تتردد بقوة على الساحة الفنية؛ إذ قدم مؤخرًا تتر البداية لمسلسل "
دار المسنين
" العراقي بعنوان "أصعب لحظة"، من كلمات حازم
جابر
، ألحان مصطفى
الربيعي
، وتوزيع
حسام
الدين، وشارك في بطولة المسلسل كوكبة من الفنانين أبرزهم
ستار
خضير، طه
علوان
،
كاظم
القريشي،
إيناس
طالب، ومحسن العلي، تحت إدارة المخرج حيدر
الشامي
.
كما شارك المهندس بصوته هذا العام في فيلم "بضع ساعات في يوم ما"، من خلال أغنية "أنصاص مشاوير"، باللهجة المصرية، والتي حظيت بتفاعل كبير على منصات التواصل، الفيلم ضم نخبة من النجوم مثل أحمد السعدني، مي عمر،
هشام
ماجد، هنا الزاهد،
محمد سلام
، أسماء
جلال
، مايان السيد، وغيرهم، وأخرجه عثمان أبو لبن.
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