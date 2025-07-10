وفاة المطرب الشعبي المصري محمد عواد

ورغم محاولات الطاقم الطبي لإنقاذه إلا أنه فارق الحياة، وفق ما أفادت به مصادر صحفية محلية.وكتب نقيب المهن الموسيقية، الفنان ، عبر صفحته على " ":"إنا لله وإنا إليه .. الله يرحمك ، ويغفر لك ويسامحك.. كنت معي في العزاء قبل يومين وقلت لي: أنا الحمد لله أصبحت بخير".وأوضح ، عضو وصديق الفنان الراحل، أن الوفاة ناتجة عن ضعف في عضلة القلب، وهو السبب نفسه الذي أدى لرحيل أحمد مؤخرا.