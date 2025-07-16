من بلاد الرافدين إلى غرف الأطفال: هل تحمل لابوبو روح الشيطان بازوزو؟





من هو بازوزو؟



"بازوزو" هو شيطان من الأساطير المسمارية في حضارات ما بين النهرين أي بلاد ، ويتم تصويره بوجه يشبه الكلاب وعيون بارزة وأجنحة وأقدام طائر. وعلى الرغم من مظهره المخيف، فإن بازوزو كان يُعتبر في بعض الأحيان كيانًا واقيًا، خصوصًا ضد شيطانة تُدعى "لاماشتو" التي كانت تهدد النساء الحوامل والأطفال الرضع. لذلك، كانت تُستخدم تمائم تحمل صورته لطرد الأرواح الشريرة والأمراض. وانتشرت مقاطع فيديو وصور تزعم أن هذه الدمى الغريبة "تحترق من تلقاء نفسها" أو تُظهر تصرفات غريبة، مما أدى إلى حالة من الذعر بين البعض واتهامات بـ "المسّ" أو "اللبس الشيطاني".من هو بازوزو؟"بازوزو" هو شيطان من الأساطير المسمارية في حضارات ما بين النهرين أي بلاد ، ويتم تصويره بوجه يشبه الكلاب وعيون بارزة وأجنحة وأقدام طائر. وعلى الرغم من مظهره المخيف، فإن بازوزو كان يُعتبر في بعض الأحيان كيانًا واقيًا، خصوصًا ضد شيطانة تُدعى "لاماشتو" التي كانت تهدد النساء الحوامل والأطفال الرضع. لذلك، كانت تُستخدم تمائم تحمل صورته لطرد الأرواح الشريرة والأمراض.





من هي لابوبو؟



"لابوبو" هي شخصية خيالية ضمن عالم شخصيات "The Monsters" الذي أبدعته شركة Pop Mart الصينية. تتميز الدمية بتصميمها الغريب: وجه عريض، عيون كبيرة تشع بالدهشة وأذنان تشبهان الأرانب. الدمية محبوبة بين الأطفال والكبار، وظهرت بأشكال مختلفة منها الدمى القماشية والمجسمات الصغيرة وحتى الزينة الورقية في الاحتفالات. من هي لابوبو؟"لابوبو" هي شخصية خيالية ضمن عالم شخصيات "The Monsters" الذي أبدعته شركة Pop Mart الصينية. تتميز الدمية بتصميمها الغريب: وجه عريض، عيون كبيرة تشع بالدهشة وأذنان تشبهان الأرانب. الدمية محبوبة بين الأطفال والكبار، وظهرت بأشكال مختلفة منها الدمى القماشية والمجسمات الصغيرة وحتى الزينة الورقية في الاحتفالات.

ما علاقة لابوبو بـ بازوزو؟



لا توجد أي أدلة تاريخية أو دينية تدعم الربط بين شخصية لابوبو الطفولية والشيطان بازوزو. لابوبو هي شخصية خيالية شهيرة وتتميز بشكلها الغريب بأذني الأرنب وعينيها الكبيرتين، وقد أصبحت ذات شعبية كبيرة بين محبي الألعاب والدمى في أنحاء مختلفة من العالم.



لكن مع انتشار النظريات على الإنترنت، بدأ البعض يربط بين المظهر الغريب للابوبو ومظهر بازوزو، خاصةً من حيث العيون الواسعة والابتسامة التي قد تُفسر على أنها "شيطانية". وقد زادت الشائعات بعد تداول قصص عن اشتعال دمى لابوبو بدون سبب.