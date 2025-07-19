النيابة المصرية تحسم الجدل بقضية بوسي شلبي وورثة محمود عبد العزيز

وأكدت النيابة في بيان رسمي، أن تحقيقاتها أثبتت صحة بيانات البطاقة الخاصة بشلبي، وأن موقفها القانوني سليم، لتنفي بذلك وجود أي تزوير أو تلاعب في المستندات الرسمية الخاصة بها.وبدأت الأزمة بين ، وورثة الفنان الراحل تدخل دوائر التداول الإعلامي في شهر فبراير الماضي، حيث نفت شلبي الأخبار المتداولة حينها، بطلاقها من منذ سنوات، ونشرت وسائل إعلامية محلية الخبر، الذي يؤكد أن شلبي اكتشفت وجود وثيقة طلاقها في أثناء وجودها بإحدى المصالح الحكومية بمصر لتغيير بيانات هويتها الشخصية.بدوره، نشر الفنان ، نجل الفنان الراحل بيانا قبل شهرين أكد خلاله صدور أحكام بحفظ ورفض دعاوى قضائية، وبلاغات جنائية، قامت بها إحدى السيدات، تأكيدا على صحة أوراق طلاقها من والده.وردت شلبي حينها مؤكدة أن علاقتها بالفنان الراحل كانت علاقة زوجية شرعية قانونية يعلمها الجميع سواء الورثة أو الأقارب أو الأصدقاء، موضحة أن الإجراءات القضائية لم تنته وما زالت متداولة.