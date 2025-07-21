وفاة شاعرة عراقية بعد صراع مع المرض

وذكر الاتحاد في بيان، أنه "ينعى الشاعرة حذام يوسف طاهر، التي فارقت الحياة، فجر اليوم الاثنين، إثر معاناة مع المرض، كما يتقدم الاتحاد بخالص التعازي والمواساة لعضو اتحاد الأدباء زوجها القاص محمد ".وأضاف، أن "الراحلة كانت إحدى أبرز الأصوات الشعرية العراقية، حيث عملت معدة ومقدمة برامج في راديو المحبة صوت المرأة العراقية، وأيضا عملت معدة ومقدمة برامج في إذاعة صوت الجامعة في ، كما عملت معدة ومقدمة برامج في راديو ديموزي، ومحررة في مجلة صوت الجامعة".وتابع "كانت الراحلة قد وقعت مجموعتها الشعرية الخامسة التي حملت عنوان (صوت للحروف) في معرض العراق الدولي للكتاب، وهي المجموعة الشعرية التي صدرت عن منشورات اتحاد الأدباء، كما وسبق للشاعرة أن أصدرت عدداً من المجاميع الشعرية والقصصية، إضافة إلى مجموعات شعرية مشتركة مع عدد من أديبات العراق".