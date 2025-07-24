بعد قبلة الساحل.. ما حقيقة انفصال راغب علامة عن زوجته؟

وسرعان ما نفى هذه الشائعة بشكل قاطع، وأكد خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني أن هذه الأنباء لا أساس لها من .كما علّق علامة على الجدل الذي أثير حول حفله الأخير في ، والذي صدر على إثره قرار من بإيقافه مؤقتاً عن الغناء داخل البلاد، وتحويله للتحقيق، بسبب ما وصفته النقابة بـ"تصرفات غير لائقة"، وقعت خلال الحفل.وأوضح علامة في تصريحات تلفزيونية أن ما جرى خلال الحفل لم يخرج عن حدود الذوق العام، وقال: "فتاة من الجمهور صعدت إلى المسرح فجأة وقبّلتني، ولم أكن أعرفها.. هل كان من المفترض أن أتصرف بعنف؟".وكان الفنان ، نقيب المهن الموسيقية، أعلن إيقاف راغب علامة عن الغناء في مصر، والتحقيق معه، بسبب ما حدث في حفله الأخير، الذي أقيم بالساحل الشمالي قبل عدة أيام.