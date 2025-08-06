محمد رمضان في أزمة جديدة بعد الانفجار القاتل

وذكر محرر البلاغ أنه تفاجي بانفعاله على مهندس الصوت، موجهًا له إهانات حادة وقاسية أمام الجمهور، حسب وصفه في البلاغ.وانتشر مقطع فيديو بشكل يظهر فيه الفنان رمضان منفعلًا بسبب انقطاع الصوت، متهمًا المهندس المختص بتعمد قطع الصوت لتخريب حفله، قائلا: ده جمهور مصري يابيبو أوعي تسمع كلام حد كان أي ما كان.وتوجه رمضان نحو المختص الذي كان جالسًا على المسرح للإشراف على الصوت حسب طبيعة عمله، وبدأ بالصراخ عليه بطريقة مهينة وسط صدمة الأخير وأمام الجمهور، وتحدث رمضان بكلام غير مفهوم بحسب الكثيرين متهمًا الشاب بتعمد قطع الصوت لتخريب الحفل، متحدثًا عن مؤامرة رتب لها طرف لم يكشف عنه.وشهد حفل على مسرح بورتو في الساحل الشمالي حادثة مفاجئة أدت إلى وفاة أحد أعضاء الفريق الفني، فيما أصيب 6 عمال آخرين، ما أحدث ضجة كبيرة عبر في .